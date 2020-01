LeBron redactó una carta muy emotiva

Redacción – Muchos personajes famosos del deporte, música, cine y la política se han despedido de Kobe Bryant, pero faltaba una de las condolencias de LeBron James.

El jugador de Los Ángeles Lakers, donde es leyenda Bryant, dedicó un texto en Instagram que pone la piel chinita y le sacó las lagrimas a más de uno.

LeBron llevaba una amistad entrañable con Kobe, a quien precisamente el sábado superó como tercer máximo anotador de la historia en la NBA.

Un día antes de la tragedia aérea que le costó la vida a The Black Mamba y cuyo último tweet en vida fue precisamente para James.

Lea también: John Jairo Ruiz con el Herediano en busca de recuperar su olfato goleador

Esta es la carta que redactó el Rey LeBron para su amigo de mil batallas, al cual le pide que lo proteja desde el cielo.

“No estoy listo, pero aquí voy. Hombre, estoy sentado intentando escribir algo para esta publicación, pero cada vez que lo intento comienzo a llorar pensando en ti, mi sobrina Gigi y la amistad/unión/hermandad que teníamos.

Literalmente escuché tu voz la mañana del domingo antes de dejar Philly para regresar a LA. Nunca imaginé, ni en un millón de años, que sería la última conversación que tendríamos. Estoy destrozado y devastado, mi hermano.

Te amo, hermano mayor. Mi corazón va con Vanessa y las niñas. ¡Te prometo que continuaré con tu legado! Significaste mucho para todos nosotros aquí, especialmente para la nación Laker, y es mi responsabilidad cargar con esta mi*rda en mi espalda y seguir.

¡Dame la fuerza desde los cielos y cuídame! Yo me encargo aquí. Hay mucho más que quisiera decir, pero ahora no puedo porque no puedo superar esto. Hasta que volvamos a encontrarnos, hermano».

LeBron llegó a los Lakers en el 2018 y desde esa fecha su relación con Bryant se hizo muy cercana, debido que la «Black Mamba», jugó 20 temporadas en la institución. Inclusive, sus dorsales 8 y 24 fueron retirados desde su retiro de las duelas.

Todo el mundo se ha conmocionado por el trágico accidente, que cobró la vida del reconocido exbasquetbolista y su hija de 14 años.