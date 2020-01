Mediocampista iniciará su torneo número 13 con la camisa del Monstruo

Redacción- El volante del Deportivo Saprissa, Marvin Angulo, afirma sentir gran confianza en La Sele desde la llegada del nuevo director técnico.

La incorporación de Rónald González al banquillo del equipo patrio ha generado gran cantidad de cambios en la Tricolor.

Ejemplo de esto es el nuevo sistema de juego que propone González, que prefiere una linea de cuatro defensores en lugar de la que se venía utilizando con cinco zagueros.

Otro de los aspectos que el estratega tico ha cambiado es el realizar los llamados de varios futbolistas que estaban desaparecidos de la órbita de patria.

Como el caso de Dylan Flores, Ricardo Blanco y el propio Angulo, quienes tienen el voto de confianza por parte del estratega.

«La confianza que me dio Rónald (González) en el último llamado, me ayudo a ver las cosas de la mejor manera y abrir un poco los ojos del por qué no me llamaban antes», afirmó el número 10 de los tibaseños.

El mediocampista también mencionó que en algunos de sus llamados anteriores sentía que se daban más por la presión y al final no llegaba a sentir la confianza deseada.

LEA TAMBIÉN: Juan Carlos Rojas saca pecho y asegura que la mitad del país apoya al Saprissa

«Otras veces que había sido llamado a la selección no sentía esa confianza, sentía que me llamaban por compromiso, como para que la prensa no hiciera mucha bulla, pero en el último llamado Rónald me dio mucha confianza y eso es muy importante para un jugador», comentó el morado.

Saprissa iniciará el campeonato visitando a la Asociación Deportiva San Carlos, territorio que se les ha complicado en los últimos certámenes.

Por lo que buscará ponerle fin al dominio de los Toros del Norte para iniciar de la mejor manera su búsqueda por el título 35.