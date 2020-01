Smith conversó directamente con Agustín Lleída

Redacción – Las condiciones de Ian Smith llamaron la atención de La Liga, que se le acercó al jugador para intentar ficharlo para el Clausura 2020.

El lateral derecho estuvo en la órbita de Alajuelense, que se puso en contacto con el jugador y con las autoridades del IFK Norrköping de la primera división de Suecia.

Agustín Lleída se contactó directamente con el jugador, que a lo largo de la temporada pasada no gozó de mucha regularidad al jugar solo 17 partidos.

Aunque los manudos negociaron con todo para repatriar a Smith, el futbolista tiene contrato por dos años con el conjunto sueco, que optó por no ceder al tico.

Lea también: Herediano es el equipo que más le debe a la Caja previo al inicio del Clausura 2020

Ian lamenta que las negociaciones con Alajuelense no llegaran a buen puerto, debido que al lateral le llamaba muchísimo la atención formar parte de un equipo grande.

Smith conversó con AMPrensa.com desde Suecia y reveló todo lo que sucedió con La Liga, que siempre mostró interés en contratarlo para el Clausura 2020.

«Sí, tuve varios acercamientos con La Liga, se dieron cuenta de la difícil situación que estaba viviendo acá en Suecia el año pasado. Se me acercaron y se contactaron conmigo.

Mostraron interés. A mí la verdad me sonó la idea, pero era un poco complicado porque obviamente la prioridad la tenía el Norrköping, que es mi actual club.

Ellos tienen la ficha mía y ellos no accedieron a prestarme, quieren que yo siga acá, entonces no se llegó a un acuerdo. Yo estaba muy interesado en ir a La Liga.

Yo viví malos momentos la temporada pasada, uno siempre quiere jugar y ellos me abrieron las puertas, yo estoy joven y la verdad es que me interesó mucho. Me interesó la idea de ir a jugar con un equipo grande y creo que es algo que todo jugador quiere».

El futbolista reveló que sus amigos manudos le pedían que firmaran con el León, para que tuviera la experiencia de jugar en el cuadro centenario.

A sus 21 años, Ian cuenta con un gran currículo y a pesar de su edad ya cuenta con una participación en una Copa del Mundo. La misma fue con La Sele en Rusia 2018.

Además, ha militado en Santos y Hammarby IF de Suecia. En dichos clubes siempre se destacó por su un gran manejo de balón y velocidad en la cancha.