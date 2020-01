El ariete llegó en el Apertura 2019 al Cartaginés

Redacción – Los goles de Marcel Hernández continuará en Cartaginés hasta 2023, tras haberse consumado la renovación del cubano con los brumosos.

Marcel llegó a un feliz acuerdo con la directiva brumosa encabezada por Leonardo Vargas, que consideraba como un prioridad conservar a su ariete estrella.

El presidente del Cartaginés señala que en la institución esperan mucho de él, debido que a lo largo de su estancia en el equipo que tiene 113 años de historia.

Hernández firmó un contrato por tres años y medio, por lo que seguirá hasta junio del 2023. Dicha firma, estará acompañada por un mejora sustancial en su salario.

La llegada de Marcel se dio en el Apertura 2019 y en su estancia suma 29 goles en 54 juegos, que le han valido para ganarse el respeto de los brumosos.

El delantero se mostró bastante contento y señaló lo siguiente sobre su renovación con los de la Vieja Metropóli.

«Tuve una oferta muy grande de San Carlos, pero como comenté no sé pero la oferta que hizo Cartaginés no creo se iguale. A nivel nacional no lo creo y más allá de eso.

El esfuerzo que hizo el presidente. Tengo el respaldo y cariño de toda la afición. No era muy difícil quedarse acá. Yo estoy convencido que puedo lograr muchas cosas aquí».

Varios clubes preguntaron a la directiva brumosa para llevarse los tantos de Marcel, que optó por declinar los ofrecimiento y continuar en la institución centenaria.