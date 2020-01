Torres no está contento con el trabajo de los árbitros

Redacción – El portero de Guadalupe, Luis Torres, explotó contra los fallos arbitrales en el fútbol nacional y considera que ya es cansado y ahuevado lo que sucede.

Torres no se anduvo con rodeo y le tiró con todo a los silbateros, luego del juego de este pasado jueves entre Guadalupe vs Herediano.

Luis considera que los errores arbitrales no son algo nuevo, por lo que para él ya se ha «ahuevado» que ese tipo de situaciones se sigan dando en el país.

Los referís del juego entre guadalupanos y florenses cometieron varios fallos, que provocaron que el arquero perdiera la paciencia.

El portero considera que los jugadores y las cámaras no mienten. Por ello, Luis Torres señaló lo siguiente sobre lo sucedido en el juego ante el Team.

«Veo muchas cosas que son ciertas, osea los jugadores no mienten y las cámaras no mienten. ¿Seguir hablando de lo mismo? Para que no han absolutamente nada es calentarse la cabeza ¡Es cansado!.

No hay que resignarse, porque si estamos resignados vendríamos hacer cualquier cosa a la cancha. Pero ya es cansado, es obstinado, es ahuevado hablar de lo mismo.

Ya uno no puede llegar a decirles nada a los árbitros, porque te dicen «Vaya Lárguese», no se les puede decir absolutamente nada».

Guadalupe igualó 0-0 ante Herediano. Ese resultado dejó al Team en el segundo puesto con 12 puntos. Mientras, los josefinos marchan en la décima casilla con 5 puntos.