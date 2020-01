Morados perdieron a los seleccionados nacionales y dos sancionados para duelo ante el Saprissa.

Redacción- El volante argentino Mariano Torres se unió a las protestas de sus compañeros cobre el arbitraje de ayer entre Herediano y Saprissa.

Según algunos jugadores del conjunto tibaseño, el accionar del silbatero Allen Quirós cambió luego del medio tiempo del partido.

Esto debido a la presencia de Jafet Soto a las afueras del camerino de los jueces del partido, momento en el cual los habría insultado e intimidado.

«A nosotros nos molesta mucho lo que pasa en el entretiempo, cada vez que Heredia no va ganando pasan cosas raras», señaló el sudamericano.

Torres fue uno de los expulsados para el Saprissa el día de ayer, condicionando al equipo comandado por Wálter Centeno a contar con un hombre menos dentro del terreno de juego.

Por lo que los capitalinos tuvieron que varias su parado táctico dentro del terreno de juego, pero la situación empeoró cuando Michael Barrantes dejó con nueve jugadores a los visitantes.

El número 20 del Saprissa ve de manera extraña el hecho de que en las fechas anteriores ni siquiera había conseguido una tarjeta amarilla, mientras que contra los rojiamarillos recibió dos.

«Con respecto a mi expulsión, yo en cinco fechas no había recibido una amarilla por hablarle mal a los árbitros, casualidad que hoy me sacaron dos amarillas, a mí no me parece que es casualidad, a mí me parece que pasan cosas raras», comentó Torres.

Tras el empate del pasado miércoles contra Pérez Zeledón y la derrota de ayer ante el Herediano, el Saprissa ahora ocupa el tercer lugar de la tabla.

Lugar que intentarán superar el próximo miércoles recibiendo al Santos de Guápiles, aunque para dicho compromiso no contarán con los seleccionados nacionales.