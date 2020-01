Angulo no está nada contento por ser suplente en el Monstruo

Redacción – Marvin Angulo, no se guardó nada luego de que Paté Centeno lo mandara a la banca ante Pérez Zeledón, pese haber visto minutos en juegos anteriores.

El volante declaró que esa situación no es de hace poco, sino que es de hace bastante tiempo, por lo que se mentaliza en trabajar callado y no hacer polémica.

A pesar que prefiere evitar los problemas, Angulo no se guardó nada y afirma que cuando Saprissa está bien en el torneo, si le dan minutos en cancha.

Pero cuando el Monstruo está mal, ahí si tiene que aparecer en escena para salvar al equipo, tal y como lo ha realizado en incontables ocasiones.

Su inconformidad luego de que el Paté lo dejará en el banco de suplentes ante los Guerreros del Sur, que realizaron un juego inteligente y lograron sacar un 0-0 de La Cueva.

Esa situación molestó a Marvin, que después del compromiso explotó y tiró con todo, al señalar que prefiere tomarse las cosas tranquilo par ano hacer polémica.

«Creo que es un tema complicado, pero no pasa nada y queda apoyar a los compañeros. Se viene un partido bastante importante el domingo, donde si me toca poderlo hacer de la mejor manera.

La situación no es de ahorita, es de hace tiempo atrás. El sacrificado siempre es Angulo, pero igual lo único que me queda es quedarme callado y hacer bien las cosas.

Porque si me pongo renegar, el que pierde soy yo. Cuando Saprissa está bien el sacrificado soy yo y cuando el equipo anda mal, ahí aparezco yo.

Me tomo las cosas tranquilo para no hacer polémica y le tocan a otras decidir. Con el paso del tiempo he ido aprendido el que enoja pierde uno».

El plantel morado alistará con todo la visita al Herediano en el Rosabal Cordero este próximo domingo, que se ha convertido en una aduana bastante difícil para el Monstruo.