El tico firmó hasta junio del 2020 con el club húngaro

Redacción – El delantero tico, Mayron George, vestirá los colores del club donde Ferenc Puskas es leyenda y uno de los mejores jugadores de la historia del balompié.

George se vio bastante contento por haber llegado al Budapest Honvéd FC, uno de los clubes más grandes de Hungría, que recibió al tico con los brazos abiertos.

En en el Honvéd militó Ferenc Puskas desde 1949 a 1957, donde se dio el lujo de convertirse en uno de los hombres más representativos en la historia del club.

Aunque dio sus primeros pasos en el nuevo equipo del costarricense, Puskas dio al salto al Real Madrid donde ganó cinco ligas españolas, una Copa del Rey y tres Champions.

Fue tan brillante su paso por el Madrid, que Puskas es considerado como la mejor pierna izquierda que ha pisado el Bernabéu, algo que llena de orgullo a los húngaros.

Ese currículo envidiable con el Madrid y Honvéd, donde ganó cinco ligas de Hungría, inspiró al costarricense para arribar a su nueva casa en Europa.

George expresó su felicidad en su presentación oficial con su nuevo equipo, donde jugará a préstamo por período de seis meses.

«Es una buena oportunidad para contratar con Honvéd, quería un equipo donde pudiera jugar más y Honvéd parece un gran club rodeado de grandes personas.

No puedo esperar para conocer a los compañeros de equipo y comenzar a trabajar con la tripulación. Trataré de agregar lo más posible al éxito del equipo. Por supuesto, conozco al legendario Ferenc Puskás, ya que creo que todos en el mundo del fútbol.

Sé que jugó en el Honved, y es por eso que me siento honrado de estar aquí. Se siente genial jugar en un club que alguna vez tuvo un jugador tan bueno.

En cuanto a mí, no me gusta hablar mucho de mí mismo, los fanáticos pronto me conocerán. Verás que estoy comprometido con el equipo, trabajo duro para el club y, como delantero, por supuesto que quiero marcar goles. Quiero hacer lo mejor en cada juego».

La escuadra con sede en la capital de Hungría, es uno de los clubes más laureados de su país y contabiliza un total de 14 títulos de liga y siete títulos de copa.

El tico vestirá su séptima camiseta en Europa. Grecia, Dinamarca y Noruega, han sido los países que han sido testigos del olfato goleador de George.