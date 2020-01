Los brumosos van con todo al Morera Soto

Redacción – El técnico del Cartaginés, Hernán Medford, considera que La Liga tiene un proceso que en algún momento les dará buenos resultados.

Medford elogia la paciencia que tuvo la directiva erizo, por haber mantenido la base del certamen pasado, pese a perder la final pasada ante Herediano.

Los cambios en el cuadro manudo fueron mínimos. Esa situación hace que el equipo de su gente sea mucho más peligroso para el timonel del Cartaginés.

El Pelícano está listo para enfrentar al León en el Morera Soto, que será testigo de un juego que promete grandes emociones entre estos históricos equipos del país.

Hernán considera que sus pupilos están jugando bien y que la sufrida victoria por 4-3 ante Grecia, demostró que en el fútbol nacional no hay equipo pequeño.

Además, el técnico señala que los goles que les han marcado han sido por errores de ellos y no por funcionamiento que tienen sus dirigidos en la cancha.

Cartaginés llegará motivado al juego ante La Liga, que para Medford se ha convertido en un equipo más peligroso que en el certamen anterior.

Aunque elogia a La Liga, el estratega brumoso afirma que tiene un muy buen equipo para dejar en silencia la casa del León.

«Alajuela aunque no inició del todo bien, puede ser hasta más peligroso. Porque mantienen un proceso, perdieron un campeonato como lo perdieron y siguen con el mismo entrenador y mismos jugadores.

Eso es una mentalidad buena, porque es un proceso que en algún momento les va a dar buenos resultados. La Liga tiene un proceso que algún día les va dar buenos resultados.Los directivos que mantienen procesos, algún día les dará.

Alajuela yo lo veo como más difícil, porque tal vez no cumplieron el objetivo pero les sirve de experiencia para lo que viene. Será más complicado que el año pasado.

Eso no implica que no podemos ir a ganarles. Nosotros tenemos un muy buen equipo, que ya tiene que agarrar confianza y creérsela. Esos son los partidos bonitos y son los que a mí me gustan».

El juego entre manudos y brumosos será este sábado a las 6:00 de la tarde en el Morera Soto, que prepara un homenaje para recibir a Leonel Moreira.