Tibaseños salieron muy molestos con el comportamiento del gerente florense

Redacción- La derrota sufrida por el Deportivo Saprissa ayer domingo ante el Club Sport Herediano no dejó nada feliz a ningún miembro del equipo morado.

Entre estos se encuentra el volante Michael Barrantes, quien fue expulsado a los 59 minutos del tiempo acumulado.

El capitán morado asegura que los reclamos de Jafet Soto al medio tiempo generan un cambió en el comportamiento de los árbitros.

«Yo creo que acá hay que ponerle un alto, yo creo que los árbitros sobre todo en el segundo tiempo siempre cambian, siempre toman un giro, producto de que Jafet Soto se mete en la zona mixta cuando viene el cuarteto arbitral y se brinca las vallas, no tiene seguridad, le grita de todo en la puerta del camerino», aseguró el volante tibaseño.

Barrantes volvió a la alineación estelar del Saprissa desde la fecha 1, cuando se midieron ante el equipo de San Carlos.

Choque en el que terminó con una dolencia, por lo que se perdió los juegos ante Guadalupe, Cartaginés y Pérez Zeledón.

No obstante, su trayectoria y gran nivel le permitieron regresar para el partido ante el Team.

Pero su expulsión, al igual que la de su compañero Mariano Torres dejaron muy molesto a Wálter Centeno, quien aseguró que tomará medidas ante el comportamiento de los experimentados futbolistas.

El contención del monstruo también reclamó por la actitud de los árbitros dentro del terreno de juego y afirma que ellos mismos le niegan el diálogo.

«Yo no le reclamo, yo llego y le hablo, y él llega de una vez y me dice «no me digas nada, váyase de aquí», entonces cómo hago, por ejemplo yo llego y le digo, «profe», y él me dice de un solo tiro, «no, no me digas nada», aseguró el veterano jugador.

Saprissa perdió la condición de invicto ante tras ser humillados 4-1 ante los florenses, además de que perdieron la posición de privilegio.

Por lo que ahora buscarán reponerse recibiendo en su propio estadio al Santos de Guápiles, aunque tendrán gran cantidad de bajar por sanciones y los seleccionados nacionales.