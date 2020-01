Instituciones buscan proteger a los animales

Redacción – La campaña #StopAnimalSelfies, impulsada por el gobierno, busca evitar el maltrato animal para que los turistas -locales y extranjeros- logren sus selfies.

En realidad, esto es una problemática en todo el mundo. Animales son capturados para que las personas se acerquen a tomarse un selfie; sin embargo, Costa Rica busca que sus animales silvestres estén seguros.

Sitios como Manuel Antonio son parte de los parques que protegen animales, pero los turistas continúan atrayéndolos con comida para tomarse fotos.

Para la suerte de estos animales, ahora existe un código ético que establece puntos a favor para ellos.

Este código establece que los animales no deben ser perseguidos, no se deben abrazar, agarrar o ser manipulados por humanos.

Y no es que los turistas no puedan pagar para observar animales en centros para este fin, sino que más bien se promueve realizar estas actividades con un guía responsable y en lugares donde no perjudique la vida ni la salud del animal.

Lea el código haciendo click aquí: Stop Animal Selfies