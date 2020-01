Pareja devuelve a sus mellizos adoptados al enterarse que van a convertirse en padres

“Sentí que estaba jugando, eso no era real. Lo peor fue que mi esposo quien inmediatamente se unió a los bebés”, expresó la mujer al medio Daily Mail.

Ella deseó ser madre por mucho tiempo, Ali no pudo explicarse por qué no conseguía sentir amor por los bebés y reveló que mientras ellos dormían “rezaba para que no se despertaran porque debería fingir que era madre otra vez”.

A pesar de sus sentimientos, quiso seguir adelante con el proceso de adopción, en el que estaba todavía en la etapa de prueba, con tal de no desilusionar a su esposo.

Ali acudió al médico para realizarse unos análisis y fue así como descubrió que estaba embarazada.

La mujer no lo pensó dos veces antes de llamar al centro de adopción para notificar lo que ocurría en su familia e informar que detendría el proceso de adopción y devolvería a los pequeños.

“Le dije a la trabajadora social que creía que no podríamos quedarnos con los mellizos. Algunos pensarán que soy una mujer malvada, pero no es así”, dijo Ali al Daily Mail.

Con información de Daily Mail