David Gúzman y Ariel Rodríguez son los refuerzos del Saprissa de mayor peso

Redacción- Wálter Centeno sigue sin rechazar la posibilidad de contratar un nuevo defensor central y espera contar con un banquillo de lujo para el Clausura 2020.

El estratega del Deportivo Saprissa salió contento tras la victoria de sus dirigidos la noche de este sábado ante San Carlos.

No obstante, Paté no descarta la contratación de un zaguero más, puesto que afirma que las lesiones están a la orden del día y es mejor contar con un plantel más profundo.

«Eso todavía no se puede descartar, puede pasar algo en cualquier momento, pero hasta que no hable con Víctor Cordero, hasta que no revisemos ciertas cosas no podemos decir nada, pero la puerta esta abierta para cualquier cosa», comentó el técnico del Saprissa.

La participación en la próxima Concachampions también pone a pensar a la directiva y cuerpo técnico de los tibaseños.

Quienes hasta el momento solo han realizado la incorporación de cuatro futbolistas, dos de esos de gran peso y bagaje en el fútbol nacional e internacional.

No obstante, todavía esperan reforzar la parte baja del equipo, puesto que dicho sector sufrió de varios problemas durante el certamen pasado.

«Andamos en busca de eso, para que el equipo sea más equilibrado en todos los aspectos, es un tema que hemos hablado mucho durante este mes, hay jugadores que tienen la capacidad, pero tal vez les ha costado un poco la adaptación, pero creo que ya con estos cinco meses que han estado creo que este torneo lo van a hacer bien y eso es bueno para el club», afirmó Centeno.

Saprissa ahora deberá prepararse para medirse ante el equipo de Guadalupe FC, quienes iniciaron el torneo con una goleada sobre el conjunto de La U.

Compromiso que se realizará el próximo jueves en el estadio de los morados, partido que será el primero que disputarán ante su afición en el Clausura 2020.