El alcalde, Alfredo Cordoba, es el papá del también jugador de los Toros, Roberto Cordoba

Redacción- Álvaro saborío fue presentado oficialmente como jugador de San Carlos para el campeonato que viene, esto tras haber anunciado su retiro hace poco más de un mes.

Según el experimentado delantero, hasta el propio alcalde del cantón alajuelense le pidió dejar el retiro de lado para volver a las canchas.

«El alcalde también ha hecho su labor y me ha dicho de que el equipo se sintiera bien, de que vuelva, después esto es una decisión muy propia de seguir o no seguir, me siento bien, me siento feliz y eso ayuda a que vuelva», afirmó el veterano futbolista.

Saborío afirma estar muy contento por volver a defender los colores del equipo norteño, con el que inclusive ya logró proclamarse campeón nacional.

«Me siento alegre, me siento contento de volver a hacer el deporte que amo, el deporte que me lo ha dado todo en la vida, y hacerlo aquí en mi pueblo y seguir dándole alegrías a mi familia, a los aficionados y a los amigos de toda la vida, eso me llena mucho de orgullo», sentenció Saborío.

La escuadra dirigida por Luis Antonio Marín disputará su primer encuentro del Clausura 2020 ante el Deportivo Saprissa.

Mientras que en el mes de febrero le deberá hacer frente al torneo de la Liga de Campeones de la Concacaf, donde se medirán ante el New York City.