Los brasileños ficharían a Ricardo Quaresma para suplir a Ruiz

Redacción – Santos de Brasil rescindirá el contrato de Bryan Ruiz en los próximos días, que este 8 de enero se reportó a las practicas del club sudamericano.

La novela entre Bryan y el cuadro brasileño parece que tendría su capítulo final, luego de unas declaraciones dadas por el presidente del Santos, José Carlos Peres.

El jerarca reveló que rescindirán al costarricense próximamente y así dejarán de pagarle el alto salario que percibe Ruiz en la institución paulista.

Para que su salida se concrete, Santos deberá cancelar todas las deudas que tienen con el costarricense, que está dispuesto a salir del club si le cumplen lo pedido.

Bryan disfrutó de las fiestas de final y principio de año en Costa Rica. Además, estuvo en los 90 minutos por la vida, donde señaló lo siguiente sobre su situación.

«Siempre he estado abierto a una terminación amistosa, pero primero ellos (Santos) deben cumplir con sus deberes, de lo contrario es difícil.

No veo por qué tengo que dejar a un lado lo que me pertenece, no veo por qué un atleta negocia algo que está en su contrato.

Todavía soy del Santos y me presentaré para ver qué sucederá. Tengo un contrato con Santos hasta diciembre de este año y si quieren que juegue, jugaré».

El tico se siente muy bien físicamente y a sus 34 años ve muy lejos su retiro de las canchas. Además, su prioridad es continuar en el fútbol internacional.

Ruiz es consciente que para estar en La Sele debe jugar, por lo que sueña con gozar con regularidad en el 2020 y así luchar por la clasificación hacia Catar 2022.

La última presentación del nacional con el Santos fue el 12 de noviembre del 2018, ese día su equipo enfrentó al Chapecoense en el Brasileirao.

Mensualmente Ruiz percibe cerca de 100 mil dólares (58 millones de colones), algo que no es rentable para la histórica institución brasileña.