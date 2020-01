Cumpleañeros

El primer saludo es para el fotógrafo y empresario David Reina Lamas quien celebra su cumpleaños este 17 de enero, fecha en que también nacieron Roberto García y Paola Ramírez.

Saludo también a Jackie Hidalgo (cumple el 18 de enero), Calixto Chaves (18), Víctor Fernández (19), Mario Campos (19), Orlando Guerrero (21), Natalie Cole (21), Adriana Durán (21), Ricardo Lizano (22), Otto Vargas (22), José Joaquín Conejo (23), Cindy Cascante (23) y Danilo Lugo (23). Felicidades a todos.

Zarina de la moda

En la portada de Viva del lunes 13 de enero se publica una generosa entrevista de Fernanda Matarrita con Amanda Moncada, zarina indiscutible de la moda.

Merecido reportaje: justo, descriptivo, ameno… tremendamente humano ilustrado con unas fotos calidad marca John Durán. Fernanda, gran escritora disfrazada de periodista, nos lleva a un trayecto sensible de la vida de esta gran señora, con sus altos y sus bajos, con sus claros y oscuros.

El diálogo es toda una lección de vida. Tras haber leído detenidamente esta entrevista, me complace recomendar su lectura. Merece la pena. Redescubrimos en esta conversación, franca y abierta, a una Amanda generosa, buena, amorosa, chispa, pero especialmente una gran persona, una excelente amiga.

Amanda viene del latín “amandus” que significa amable, digna de ser amada por todos. Dice el oráculo que las personas que llevan el nombre de Amanda pueden ser muy complejas; bajo una apariencia tranquila, sosegada y autoritaria se esconde una mujer nerviosa, cerebral, curiosa, crítica, analítica y algo escéptica.

Aunque desea siempre ver, conocer, viajar y moverse, en su vida diaria debe esforzarse y trabajar pacientemente. Sentimentalmente vivirá las mismas contradicciones internas, es decir, que aún cuando siente la atracción de cambios y aventuras, su necesidad de estabilidad le impide lanzarse a ellas.

Cumple años Eloy Vargas

El lunes13 de enero cumplió años Eloy Vargas León, digno hijo de la doctora Julia León, mujer trabajadora, seria y honesta quien siempre inculcó esos valores en sus tres hijos.

Eloy decidió hace varios años unirse nuestra familia cuando se casó con mi querida María Fernanda Guzmán y es el padrino de mi nieta Valentina; durante todo este tiempo hemos conocido a un buen hombre, un muchacho trabajador, un profesional responsable y creativo, periodista licenciado en Producción Audiovisual de la Universidad San Judas Tadeo, ejerce con responsabilidad, pasión y mucho entusiasmo la fotografía.

En estos días anda para arriba y para abajo, recorriendo barrios y barridas con Johnny Araya, quien no se cansa de esas caminatas y ahí va Eloy, paso a paso, sin dejar espacio para otra cosa que no sea trabajar y tratar de cumplir honestamente con sus asignaciones.

Eloy, cuyo nombre viene del latín eligius, “elegido”, es enemigo de la monotonía, es dinámico, tenaz, adaptable, buen conversador, con buena resistencia física, posee gran capacidad de acción, le gusta conocer nuevos lugares, vivir la vida de instante en instante; además tiene un buen sentido del humor.

San Eloy era orfebre y cuenta la leyenda que cuando Clotario II le confió una cierta cantidad de oro para que le labrase un trono, le hizo otro con el sobrante, mostrando así su honradez.

También dice la historia que para herrar un caballo le cortó una pata, la herró y se la volvió a pegar sin que se notase. El Eloy, de nuestra historia de hoy, vive y disfruta la fotografía y cada vez nos sorprende más con la calidad de sus realizaciones.

Formado bajo las enseñanzas chinas de doña Julia y de sus ancestros orientales, Eloy cumple y honra todos los días ese legado de trabajo y honestidad. Feliz cumpleaños.

Eloy Vargas y Julia León.

Las monedas del chancho

Mi pequeña sobrina Valentina tiene una chancha de plástico para ahorrar, sin embargo, un día insistió en que se quería bañar con su porcina: no aceptó explicaciones y… ¡chancha al agua! Poco tiempo después algunas monedas se herrumbraron y otras se pusieron negras como el carbón.

Ayer le rajé la panza a la cerdita (se llama Pepa) y saqué unas cuantas monedas de 500, otras de 100 y un montón más de 50, 25, 10 y 5, que sumaron si acaso cinco mil colones.

Primero las herví con sal y bicarbonato y adquirieron un tono gris muy oscuro, casi negro, parecía como si las hubiera sacado del Galeón Nuestra Señora de Atocha, hundido en 1622 en costas de La Florida, o del incendio en Tara, de Lo que el Viento se Llevó… o dejó.

Entonces restregué las monedas una por una y… nada, seguían igual. Cuando vino Lilliana Mora, abuela de Valentina, le conté lo sucedido; no quiso ver la herida de Pepa, pero de inmediato, muy metalizada, me dijo que iría a la pulpería, pero no a la Don Paco, sino donde la china del minisuper, porque los chinos no preguntan, solamente reciben y suman.

Cuando entregó el carbón moneda, la China le preguntó por el origen y, en vez de decir que las había sacado de un incendio, dijo que se las había sacado de la panza a la chancha; la china estiró la mano, recibió el botín y de inmediato sonó el “tin” de la caja legistradola.

Ignoro si la cantonesa entendió, y si le creyó a Lilliana que las había sacado de una chancha, seguro pensó que estaba enferma y la habían tratado con bromuro, seguro.

A estas alturas ya Pepa debe estar bronceándose en Blue River, pero no le digan a Valentina, porque perderá el amor por los animales y desconfiará del ahorro, del fondo de pensiones y de otros sistemas de ahorro y capitalización.

Kassandra Porter

Llegó el verano y con estos vientos y este sol también llegan las buenas figuras que nos deslumbrarán en playas, lagos, ríos y piscinas con sus espectaculares cuerpos como es el caso de Kassandra Porter, ganadora absoluta del concurso Summer Girl, que produce el fotógrafo Danilo Lugo.

El certamen premió esta vez cinco categorías: Summer Girl Bikini, Summer Girl Fitness, Summer Petite, Summer Wellness, Summer Girl tradicional y Summer Fitness Men Phisique.

Kassandra se coronó en la categoría Summer Girl Tradicional; Raquel Montoya y Adriana Salinas fueron electas por el jurado en el segundo y tercer lugar de la misma categoría. Kassandra, con un cuerpo espectacular, resaltó por no tener ningún tipo de cirugías, por ser natural, incluso su hermoso trasero.

Para logarlo estuvo varios meses asistiendo regularmente al gimnasio, practicando boxeo y llevando una estricta dieta.

Dijo que si se hace el esfuerzo y se llevan las cosas como tienen que ser, se logran buenos resultados. A ella le tocó marcarse los músculos, bajar tres kilos, aumentar en piernas y marcar el abdomen.

De 24 años, Kasandra confesó que nunca le han interesado las cirugías plásticas y que mucho menos se sintió intimidada al ver que otras concursantes estaban más producidas, porque para ella la mujer se ve más linda al natural.

Eso es todo, los quiere Tiazelmira, la que todo lo mira.

