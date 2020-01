Se le puede aplicar t ratamiento con radioterapia

Redacción- Una prótesis dental desajustada y que provoque constantes traumas en alguna parte de la boca, podría llegar a causar un cáncer en la cavidad oral, así lo alertan oncólogos del Centro de Radioterapia Siglo XXI.

Para la especialista en el tema, la radio oncóloga María Bonilla, además de las prótesis se han dado casos de pacientes con dientes naturales en donde la presencia de una pieza dental que esté lastimando constantemente alguna de las regiones de la lengua puede desencadenar el mismo problema grave.

“Si bien existen diferentes factores de riesgo para desarrollar cáncer de cavidad oral y dentro de los más importantes están el consumo del tabaco y el de alcohol, no podemos obviar la existencia de estos nuevos aspectos, pues hemos tenido pacientes jóvenes que no consumen tabaco ni alcohol y que tienen algún antecedente importante de alguna mal mordida que conlleva a traumas en la lengua y da como resultado un cáncer de cavidad oral”, explicó la radio oncóloga Bonilla.

¿Por qué se desarrolla un cáncer en la boca al tener una de estas lesiones? Esto sucede porque cuando hay un trauma constante y se rompe el tejido y sangra, el cuerpo intentará repararlo y en este proceso puede ocurrir un cambio que conlleve una reparación inadecuada que se transforme en cáncer.

“Lo que pasa es que al ser constante y repetitivo, el cuerpo hace el proceso en varias ocasiones, generando que las células busquen una forma alterna de reparar y en lugar de formar un tejido sano, forman un tumor y se independiza con todas las características que tiene un cáncer”, comentó la especialista.

Tratamiento con radioterapia

Para el cáncer de cavidad oral, sobre todo si las lesiones son en la lengua, el mejor tratamiento y principal es la cirugía, sin embargo, este tipo de padecimiento tiene un comportamiento biológico muy agresivo por lo que la mayoría de los pacientes va a necesitar de radioterapia para evitar una recaída.

Bonilla explicó que anteriormente se clasificaba el cáncer oral según el tamaño, hoy en día se sabe que el tamaño no es en realidad el principal factor de riesgo para que exista una recaída, sino lo que se llama la invasión en profundad, es decir qué tan profundo se ha infiltrando el tumor.

“Si la profundidad es de más de 4 milímetros, ya hay riesgo de que se tengan ganglios positivos ocultos por lo que se recomienda, además de la cirugía en lengua, hacer cirugía para sacar los ganglios del cuello y aunque desde el punto de vista quirúrgico ya no queda enfermedad, la tasa de recurrencia es tan alta que hay que darle tratamiento de radioterapia para evitar una recaída”, añadió la doctora Bonilla.

La recomendación de los médicos es consultar con los especialistas si se tiene un dolor dental con causas no claras o ante la presencia de una úlcera que no cicatrice bien y que más bien se haga más grande, pues eso es un indicio de que algo no está bien en nuestro organismo.