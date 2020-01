Segura está muy agradecido con el Saprissa

Redacción – El volante nacional, Ulises Segura, se deshace en elogios sobre la formación de jugadores en el Deportivo Saprissa.

Segura actualmente milita en el DC United de la MLS, pero todas sus divisiones menores fueron en las filas del conjunto morado.

El cariño del volante por el Monstruo es demasiado grande, debido que desde los seis años formó parte de la institución más ganadora de Costa Rica.

Ulises asegura que la formación que recibió en el Saprissa fue excepcional. El jugador quemó etapas y vivió procesos que lo ayudaron a convertirse en mejor persona.

La disciplina y los buenos valores que recibió en el cuadro morado, le han ayudado para poder solventar de mejor forma los problemas que ha tenido en su carrera.

El volante conversó con AMPrensa.com y reveló que le guarda mucho cariño al Monstruo, gracias a los buenos momentos que vivió en sus días por el club.

«Saprissa significa mucho para mí. Gracias a ellos tengo un nombre, me formé como jugador y siempre voy a estar agradecido. Quemé muchas etapas y fui pasando mucho procesos que solo yo y mi familia se dieron cuenta de lo que he pasado, no ha sido nada fácil.

Desde los seis años, seguir año a año en una institución como Saprissa uno debe estar bien preparado. Siempre tener un norte seguro y fijo. La disciplina me ayudó bastante, me formaron como persona y me enseñaron buenos valores, a parte de los que me enseñaron en mi casa.

Es una institución que le tengo mucho amor y agradecimiento. Los años que estuve ahí fueron mágicos, obtuve tres títulos, donde hice cosas importante y gracias a ellos llegué a la selección nacional.

Estar en un club con todo el recorrido mediático que tiene Saprissa se hace sentir más en el país. Es una institución con mucha presión y eso lo hace mejor jugador a uno. Tengo buenos amigos en la institución».

A sus 26 años, Segura es pieza fundamental del DC United, donde comparte camerino con el tico Joseph Mora, el cual considera como un hermano.

El jugador actualmente se encuentra en La Sele, donde buscará ganarse un lugar para poder ver minutos en el fogueo ante Estados Unidos en Carson, California.