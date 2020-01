Redacción- La noticia de la muerte de Kobe Bryant en accidente de helicóptero ha impactado a los amantes del deporte, sin embargo, ha dejado sin palabras a las personas que han visto el tuit que realizó un hombre donde predijo la muerte del exdeportista.

El usuario dotNoso escribió en 2012 en Twitter: «Kobe Bryant va a acabar muriendo en un accidente de helicóptero».

El tuitero predijo la muerte de Kobe Bryant en accidente de helicóptero el 13 de noviembre de 2012.

El tuit rápidamente se ha viralizado, y muchos lo ven como una premonición un tanto siniestra por su exactitud.

Es importante resaltar que elusuario se ha mostrado muy afectado por la pérdida de Kobe Bryant, sobre quien profesaba una gran admiración.

Según algunos usuarios de Twitter la fecha de una publicación se puede modificar.

Podría ser falsa al ser publicada la versión 2.5 de Carbon para Twitter, siendo que en el 2015 (tres años después del tweet) esta app estrenaba a penas su versión 2.4.31. Sin embargo, no se sabe que tan real es, pero ha impactado a cientos de usuarios.

Cabe mencionar que esta app ayuda a organizar mejor tus tweets y a ver información relevante de manera más rápida y eficaz.

Kobe is going to end up dying in a helicopter crash

— .Noso (@dotNoso) November 13, 2012