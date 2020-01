Tenían 9 años de relación

Redacción- Vanessa Hudgens y Austin Butler terminan su relación tras estar 9 años juntos.

Vanessa y Austin comenzaron a salir en 2011, un año después de la ruptura de la actriz y Zac Efron.

Se conocieron en los pasillos de Disney Channel y comenzaron a salir en 2011.

La estrella de High School Musical y el actor de Once Upon a Time in Hollywood han decidido separarse y no se saben las razones.

La pareja siempre ha presumido de su noviazgo en las redes sociales, por lo que la separación se ha hecho evidente debido a que no han publicado nada desde hace días y no celebraron el cumpleaños de la actriz juntos.

Las celebridades generaron los primeros rumores de romance en septiembre de 2011, aproximadamente un año después de la separación de Hudgens con el conocido actor Zac Efron.