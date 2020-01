Redacción- El conocido actor de la «The Hangover», Ken Jeong, elogió al director y comediante tico Hernán Jiménez en una entrevista en el programa de televisión estadounidense de Jimmy Fallon.

«Quería enviarle un agradecimiento a Hernán Jiménez, que es sencillamente un gran director, que realmente se arriesgó y creyó que yo podía actuar como él quería, con el tono de la película. Me sentí muy honrado y orgulloso de la película», añadió Ken Jeong en la entrevista.

Es importante mencionar que Jeong actúa en»Elsewhere» la nueva película de Jiménez que se estrenará este 24 de enero.

Hasta el momento no se ha anunciado la fecha en la que la película se estrenará en Costa Rica. A partir de este 24 de enero abre en 10 ciudades de Estados Unidos.

Kendrick Kang-Joh Jeong es un actor de cine y televisión, y médico estadounidense.

Es más conocido por sus interpretaciones en películas como Knocked Up, The Hangover y All About Steve, y por su papel de Señor Chang en la comedia televisiva Community.