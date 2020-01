En el Tope de Palmares

Redacción- La guapa y simpática modelo Melissa Mora le manifestó a AMPrensa.com que nunca la echaron de ninguna tarima del Tope de Palmares.

La modelo se molestó al ver que varios medios ticos compartieron la noticia que según sus declaraciones es falsa.

«Nunca me echaron de ninguna tarima del Tope de Palmares, porque nunca intenté entrar a la tarima», añadió Melissa Mora.

El reconocido periodista Rogelio Benavides confirmó que Melissa Mora sí estaba invitada al lugar donde se encontraban otras figuras públicas.

El periodista Benavides fue quien invitó a la guapa modelo a la tarima, sin embargo, cuando Mora llegó a consultar por el comunicador, ya no se encontraba en la tarima.

«Yo pregunté en la tarima de Zebol por Don Rogelio y me manifestaron que no estaba. Les dije muchas gracias y me fui para donde estaba Fabiola (hermana). Nunca intenté entrar a la tarima», manifestó Mora.

Melissa Mora agregó que ella ya tenía un lugar con su hermana y algunos amigos. «Mi hermana nunca estuvo con migo cuando consulte en la tarima, eso es falso», dijo.