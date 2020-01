Tomó vuelo a Costa Rica este domingo

Redacción- Karina Campos, una modelo y presentadora de televisión costarricense denunció haber recibido insultos y mensajes hirientes de ticos que le piden «quedarse en China para no traerse el virus a Costa Rica».

Mediante varias historias publicadas en Instagram, la reconocida modelo, quien trabajó en VM Latino y el desaparecido Canal 9, denunció lo sucedido en una transmisión en vivo, en donde indicó que hay personas que hieren sin saber el temor que ella y su pareja sienten por el peligro del coronavirus.

«Esos comentarios no aportan nada. Para algunas personas es muy fácil decir ‘no traigan esto acá’, pero si ustedes están estresados porque nosotros no nos traigamos la enfermedad, imagínense qué tan estresados podemos estar acá de que no se nos pegue a nosotros mismos», dijo la modelo.

La modelo compartió varias fotografías en redes sociales, junto a su novio, en su viaje por ese país en donde se les veía abrigados y con máscaras todo el tiempo.

Este domingo, Campos anunció su regreso a suelo costarricense al mostrar varias fotografías de su paso por el aeropuerto y dentro del avión.