La vendedora de lotería y una mujer le ayudaron a cambiar el dinero sin aprovecharse de ellos

Redacción – Un niño de 13 años , cuya identidad trascendió por razones de seguridad, ganó ₡40 millones simplemente por jugar «El gato de la suerte» en la terminal de buses en San Carlos.

Así lo informó el medio Noticias Fortuna, quien destacó que la vendedora de la raspadita no se aprovechó de la inocencia del niño, sino que más bien le explicó lo que se había ganado y le dijo que llevara a su mamá para entregarle la raspadita.

Él y su familia viven en un rancho a la orilla de un río, por lo que sintieron que se trataba de un sueño al ver tal cantidad de dinero.

Incluso, aparentemente el niño andaba pidiendo dinero para comprar sus cuadernos de la escuela, pero se topó con esa sorpresa.

Marcela Quesada, una mujer que pasaba por el lugar, se encontró a la mamá, el niño y su hermana de 17 años con una bebé, les hizo el favor de llevarlos a la parada de bus a cambiar el premio.

El niño y su familia están muy ilusionados porque van a poder comprar comida, hasta una casa y los útiles escolares que tanto necesita para asistir a su escuela en San Carlos.

«Mi hermano es millonario», le dijo la joven de 17 a Quesada.

Pese a que ninguno de los miembros de la familia tenían una cuenta bancaria, Quesada los llevó al banco para abrir una y que les depositaran el dinero.

Esta familia vive de una ayuda que les otorga el Patronato Nacional de la Infancia y su padre se encuentra preso.

«El niño me preguntaba qué se podía comprar con esa cantidad de dinero. Me decía ‘dígame que no estoy soñando'», expresó la mujer para Noticias Fortuna.

En San Carlos le reconocen a Kimberly, la vendedora de lotería en la parada, que fuera tan honesta y los ayudara para que reclamaran la totalidad del dinero.