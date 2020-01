Gibrán hizo que no entendía lo que estaba pasando

Los demás jueces también reprocharon el insulto

¡Danna Paola no permitirá que Gibrán ni nadie la insulte!

Redacción – La jueza del programa «La Academia México», Danna Paola, se le plató a uno de los concursantes luego de enterarse que este la insultó durante el reality show al llamarla «culera».

El responsable de lo dicho es Gibrán Gutiérrez, quien fue captado por los micrófonos y las cámaras del concurso cuando conversaba con su novia Francely, ambos indignados por las críticas de Danna Paola.

«Gracias por ser tan culera conmigo», fue lo que dijo Gibrán cuando estaba con su novia, quien apoyó el insulto.

Debido al insulto, la joven cantante felicitó a Gibrán por su presentación, pero todo fue en tono sarcástico. «Tú dime, ¿así no soy culera contigo?», fue la primera pronunciación de Danna Paola sobre el insulto.

«Es una falta de respeto insultar a una mujer. Si así te refieres a mí porque no te gustan mis criticas, no me puedo imaginar cómo hablas con Francely o cómo de expresas de cualquier otra mujer», dijo la artista jueza del concurso.

Mientras Gibrán aseguró que no recordaba el momento y que quería ver el vídeo completo, Danna Paola continuó con su pronunciación tras escuchar cómo se refirió contra ella.

«Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado al respeto a nadie», resaltó.

No más críticas constructivas

Luego de más de 5 minutos de respuesta por parte de Danna Paola, ella anunció que oficialmente retira sus críticas para el participante para el resto del programa.

Esta acción la hace en forma de protesta contra el insulto, lo que puede perjudicar al concursante en el resto de la temporada.

Los otros jueces se solidarizaron con Danna Paola y tampoco dijeron su crítica para Gibrán en ese programa del domingo por la noche.

Concurso

La Academia es un reality show musical, conducido por Adal Ramones, donde un grupo de jóvenes cantantes compiten en el escenario.

Su propósito es llegar a la graduación, luego de que sus mentores los preparan para cada presentación de cada domingo.

Gibrán había sido expulsado del programa, pero la producción le dio una segunda oportunidad y se topó con la polémica.