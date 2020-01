El sábado se realizará la Tercera Jornada Nacional de Limpieza por los Océanos

Redacción – A lo largo del año, Sandy Schmidt recorre la playa recolectando residuos. Suele encontrar tenedores, tapas, agujas y botellas así como muchos zapatos. “Con todos los zapatos que encontramos en la playa podríamos abrir una zapatería. Es exagerado”, dice.

Este sábado 11 de enero, usted puede unirse a Schmidt y a voluntarios de 60 organizaciones en la Tercera Jornada Nacional de Limpieza por los Océanos, un movimiento que emergió en el 2017 por acción del programa Operation Rich Coast de la organización OneSea.

Armados con guantes y bolsas de basura, los voluntarios recorrerán 50 sitios en el territorio nacional -tanto en playas como en las ciudades- para recolectar residuos y, con ello, darle un respiro al medio ambiente.

Dependiendo del lugar de la limpieza, algunas organizaciones coordinaron transporte desde San José. Asimismo, las agrupaciones concertaron con municipalidades, empresas y centros de acopio para la adecuada disposición de los residuos tanto valorizables o reciclables como aquellos considerados basura.

“Cada jornada de limpieza nos brinda la oportunidad no solo de generar conciencia sino de sembrar esa semilla de cambio en las personas que participan. Hacer voluntariado en playas como Parismina, Guacalillo o Bajamar es muy impactante. La gente, principalmente la que vive en la Gran Área Metropolitana (GAM), no sabe el impacto que sus hábitos provocan en estas playas porque los ríos arrastran toda la basura hacia las costas. Ese es el caso de la cuenca del Tárcoles, que es alimentada por seis ríos que recorren la GAM, que desemboca en las playas Azul y Guacalillo donde uno, literalmente, camina sobre plástico”, comenta Schmidt, quien es co-fundadora de Operation Rich Coast.

Según Naciones Unidas, en Costa Rica se generan unas 4.000 toneladas de residuos diariamente y el 20% de estas no se disponen adecuadamente, por lo que terminan contaminando ríos y playas.

Además, el 11% de esas 4.000 toneladas de residuos corresponden a plásticos, es decir, 440 toneladas. Lo que sucede en el país es reflejo de lo que pasa en el mundo donde, según Naciones Unidas, cada minuto se compran un millón de botellas plásticas y se usan 500.000 millones de bolsas al año. “El 50% de todo el plástico producido está diseñado para que lo usemos una vez y lo arrojemos a la basura”, se lee en el sitio web de ONU Medio Ambiente.

Apenas el 9% de todos los plásticos que se han producido fueron reciclados. Cerca del 12% fueron incinerados y el restante 79% está en vertederos, basureros y el medio ambiente. La mala disposición de los residuos, señala Naciones Unidas, hace que una tercera parte de todos los envases de plástico salgan de los sistemas de alcantarillado y terminen en las costas, causando que ocho millones de toneladas acaben en los océanos cada año.

“Al obstruir las alcantarillas y proporcionar lugares de cría para los mosquitos y las plagas, los desechos plásticos, especialmente las bolsas de plástico, pueden contribuir a la propagación de enfermedades transmitidas por vectores, como la malaria o el dengue”, indica la entidad de Naciones Unidas.

No solo eso, se calcula que unas 640.000 toneladas de artes de pesca se pierden o abandonan en los océanos cada año. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y ONU Medio Ambiente estiman que una décima parte de toda la basura marina está compuesta por estos “aparejos fantasma”.

Schmidt los ha visto durante sus recorridos de limpieza. “Me da mucha tristeza porque esas redes que flotan pueden matar a la vida marina”, manifiesta.

¿Interesado en sumarse al movimiento?

Las Jornadas Nacionales de Limpieza por los Océanos iniciaron a raíz del amor que profesan Julie Vigneault y Sandy K. Schmidt por el océano. Desde el programa Operation Rich Coast, las activistas empezaron haciendo jornadas de limpieza en Quepos.

“Cuando uno trabaja en activismo, a veces se siente muy solo y se decepciona por todo lo que está pasando y por el daño que le estamos haciendo a la naturaleza. Fue cuando nos entró la curiosidad por saber si existían más personas que estuvieran trabajando en lo mismo y así fue como empezamos a conocer más organizaciones. Pero, en ese momento, nadie estaba trabajando en conjunto”, comenta Schmidt.

Por esa razón, en 2017, Vigneault y Schmidt idearon una actividad que permitiera orquestar el trabajo de todas las organizaciones y así fue como nacieron las Jornadas Nacionales de Limpieza por los Océanos.

En su primera edición, la actividad reunió a 25 organizaciones.

“Fue algo muy lindo porque ya no nos sentíamos solas luchando por el ambiente. La verdad es que la unión hace la fuerza”, dice Schmidt.

Esa primera experiencia motivó a algunos voluntarios a conformar y liderar sus propias organizaciones. Para la segunda edición de la actividad, efectuada en enero de 2018, ya eran 40 organizaciones que coordinaron la labor de 1.200 voluntarios que lograron recolectar y separar más de 8.600 kilogramos de residuos.

En esta tercera edición, programada para este sábado 11 de enero de 2020, se tienen 60 organizaciones que trabajarán en 50 sitios. Muchas aún están reclutando voluntarios y participar es tan fácil como revisar las publicaciones relativas a la jornada realizadas en www.instagram.com/operationrichcoast.

Una vez identifique la jornada en la que quiera participar, debe contactar al organizador para inscribirse. Los organizadores están etiquetados en cada publicación.

En el Caribe, se tendrán jornadas en Parismina, en la playa de Cieneguita, Puerto Viejo, playa Chiquila y Pococí.

Las jornadas del Pacífico Central se concentrarán en Guacalillo, la desembocadura del río Tárcoles, Bajamar, Chacarita, Jacó, Quepos y Cocal de Quepos, Manuel Antonio, Parrita, Palo Seco, Montezuma, Cabuya, playa Pescadores y Santa Teresa.

En cuanto a Pacífico Sur, los voluntarios trabajarán en Dominical, playas Hermosa y Uvita en el Parque Nacional Marino Ballena, playa Agujitas en Drake y playa Piro.

El Pacífico Norte estará representado por las jornadas de limpieza que se realizarán en Tamarindo, playa Guiones y Pelada en Nosara así como en la desembocadura del río Nosara y playa Potrero.

También se realizarán jornadas de limpieza en Atenas, Monteverde, Turrialba y La Fortuna.

En el Valle Central, los voluntarios estarán presentes en Alajuela, Cartago, Tibás, Pavas y el centro de San José, específicamente en la Plaza de la Cultura, Museo Nacional y río Torres.

«Uno de estos grupos va a trabajar, en conjunto con la municipalidad, en las alcantarillas de la ciudad de San José para librarlas de basura», relata Schmidt.

A todos los voluntarios se les dará una charla introductoria sobre cómo se realiza una jornada de limpieza, la cual incluye directrices de seguridad. Asimismo, los participantes deben vestirse adecuadamente y llevar los implementos necesarios para trabajar.

En este sentido, la organización Río Urbano -organizadora de la jornada en el río Torres- recomienda llevar gorra o sombrero, repelente, bloqueador solar, botella de agua con nombre, zapatos cerrados o botas, pantalón largo de mezclilla y camisa de manga larga (preferiblemente). También se sugiere llevar guantes.

¿Qué tipo de labor realizan los voluntarios? Los participantes se organizan en dos grandes grupos. Uno recorre el sitio recolectando residuos, los cuales traslada hasta el lugar donde se realizará la separación. El segundo grupo trabaja en la clasificación de los residuos por tipo de material: plástico, vidrio, aluminio y basura. También, este segundo grupo estará a cargo de pesar los residuos.

Según Schmidt, los datos que se recolectarán durante la actividad serán número de voluntarios, total de residuos en kilogramos y total de residuos plásticos en kilogramos.

Activismo de todos los días

Como complemento a las jornadas de limpieza, algunas agrupaciones están organizando convivimos con música, venta de comidas y artesanías para así promover el compañerismo entre los voluntarios tras la labor realizada. También, esta es la forma en que las comunidades agradecen a los participantes.

“Las jornadas de limpieza también despiertan una sensación de orgullo y propician un espacio de unión entre las personas, permiten tener un momento para compartir con la comunidad. Ahí es cuando se ve que la cosa es más que un voluntariado”, destaca Schmidt.

No obstante, el trabajo no acaba el sábado. La contaminación de los ríos y las costas es de todos los días, pero lamentablemente no se pueden hacer jornadas diarias de limpieza.

Por eso, para Schmidt, el activismo de todos los días radica en ser conscientes de las propias decisiones de consumo. “Yo sé que cambiar los hábitos es muy difícil, pero se puede hacer poco a poco. Podemos empezar por dejar de usar un artículo por mes. Por ejemplo: un mes dejo de usar bolsas plásticas, al siguiente elimino las botellas plásticas, etc. Se empieza poco a poco, pero el impacto acumulado es increíble”, explica.

«Cada acto, por más pequeño que sea, cuenta», concluye.