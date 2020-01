Wardy tiene seis años siendo preparador de porteros del León

Redacción- El entrenador de porteros de La Liga, Wardy Alfaro, defiende a Pineda pero asume responsabilidad de los errores cometifo por el joven arquero erizo.

Wardy ofreció una conferencia de prensa este domingo para hablar del tema de Adonis Pineda, que ha en boca de todos los manudos y amantes al fútbol nacional en los últimos días.

Pineda ha sido duramente criticado en redes sociales por sus gruesos errores. Desde los recordados fallos en la Gran Final hasta el último encuentro ante Pérez Zeledón.

El arquero ha sido muy cuestionado y gran parte de la afición eriza le ha achacado la responsabilidad a Wardy Alfaro, que ya tiene seis años siendo el entrenador de porteros de la institución centenaria.

Precisamente, Alfaro le solicitó a la directiva de La Liga una conferencia de prensa para defender a su pupilo.

«En las redes sociales sentimos el derecho de sangrar, acribillar, en degollar a una persona joven, que tiene sus sueños e ilusiones intactas de lo que quiere para su vida».

¿Qué ejemplo le estamos dando a la gente joven? No podemos equivocarnos, ya no valemos porque fallamos o es que todos somos perfectos y nunca nos hemos equivocado.

Lamentablemente se equivocó en un momento importante para los liguistas, pero es una persona y lejos de la figura pública está la persona. ¿En qué sociedad estamos?

El tema de Adonis es muy bonito, porque me toca defender no solo a un futbolista, sino a una gran persona. Le damos importancia a cosas banales y no hablamos de los bien que lo hizo La Liga el torneo anterior.

No estoy evadiendo mi responsabilidad de lo que pasó. Simplemente es un comentario. Para que se den cuenta en que país estamos. Estamos en una guerra de antivalores, del puñal, del serrucho».

En las redes sociales muchos liguistas han pedido el regreso de Paul Mayorga, que fue el entrenador de porteros en la época de Óscar Ramírez.