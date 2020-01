Redacción. La diputada del Partido Integración Nacional, Zoila Rosa Volio, renunció esta tarde para ser independiente, tal y como lo anunciamos en horas de la mañana.

«La ética no es negociable, los intereses del Partido Integración Nacional se han vuelto incompatibles con los míos, por lo que, me veo obligada a presentar mi carta de renuncia a esta fracción. Continuaré cumpliendo el mandato constitucional que me ha delegado por los ciudadanos, como diputada independiente», destaca la carta.

La congresista dijo que ella como madre de dos hijas no está para nada de acuerdo con la decisión de Wálter Muñoz y Patricia Villegas, compañeros de fracción, que respaldaran al candidato a alcalde del PIN en Nicoya, Jimmy Fonseca, pese a que este justificó que una de las personas de la papeleta haya embarazado a una adolescente de 16 años.

El caso se denunció en una serie de publicaciones de La Voz De Guanacaste que mostraban que el candidato a segundo vicealcalde por el PIN (Diego Alejandro Ramírez) mantenía una relación con una menor de 16 años.

La congresista hizo un llamado a la Fiscalía para que haga una investigación e interceda de oficio.

Volio dijo que desde el inicio de sus labores en el 2018 ha trabajado bajo el entendido de que como fracción no vamos a estar de acuerdo en todo, sin embargo, existen grandes diferencias de ideológicas entre sus posiciones y algunas que el partido ha defendido en los últimos meses.