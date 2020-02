Cruz se ha ganado el respeto de los morados con su gran nivel

Redacción – El portero del Saprissa, Aarón Cruz, señala que los fallos del pasado lo han fortalecido para mejorar y ser uno de los mejor arqueros del Clausura 2020.

Aunque hoy todo es felicidad para el guardameta del Monstruo, hace unos meses atrás no era así, debido que sus constantes fallos le valieron cientos de críticas.

Esos momentos oscuros ya son parte del pasado. Aarón disfruta con el resto de sus compañeros del momento de ensueño que viven los morados en el certamen.

El club con sede en San Juan de Tibás es el actual líder, gracias a que ostentan en las primeras nueve fechas un total de 20 puntos.

Uno de los puntos altos del buen momento del Monstruo es Aarón Cruz, que se ha encargado de darle solidez y confianza a la zona defensiva morada.

El arquero morado ha sacado a relucir sus reflejos y ha ayudado para que el Monstruo este igualado con Santos como las mejores zagas del torneo.

Aarón solamente han recibido seis goles en lo que va del torneo. Inclusive, el tibaseño se ha dado el lujo de dejar su marco en cero en seis oportunidades.

El guardián del marco morado conversó con AMPrensa.com y señaló que las críticas recidas hace unos meses atrás lo fortalecieron en gran forma.

«Desde que llegué acá, el partido que sea hay presión, ya que aquí se exige siempre en la excelencia y se exigen los tres puntos.

Los errores del pasado me fortalecieron y eso me ha ayudado a crecer. Hay que mejorar en todo, como jugador no puede darse por bueno en ningún momento.

Si te descuidas pierdes, hay que mejorar en todo y seguir trabajando, sabiendo que hay cosas que mejorar y fortalecer. Las críticas me han ayudado a mejorar.

Sigo con los pies en el suelo, el trabajo siempre te va a respaldar y hay que seguir en esa línea. Los fallos del pasado me fortalecieron para mejorar».

Es tanta la seguridad y confianza que ha dado Aarón Cruz, que los gritos de la afición pidiendo un nuevo portero desaparecieron de las gradas de La Cueva.