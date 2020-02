La barra brava de La Liga es de las más grandes del país

Redacción – El gerente deportivo manudo, Agustín Lleída, salió en defensa de la barra brava de Alajuelense, la cuál ve como algo positivo para la institución centenaria.

Lleída elogió a la barra brava eriza, La 12. Este grupo organizado sigue al León a todos lados y pese a los seis años sequía, siempre han estado para alentar al plantel erizo.

Agustín defendió a la agrupación que alienta al equipo y señala que en La Liga no tienen todavía en mente vetar a su barra brava, debido que no han causado problemas.

Recientemente, Saprissa, el más enconado rival del León, optó por prohibirle el ingreso a La Cueva tras los bochornosos actos suscitados en el Clásico Nacional.

Para el directivo rojinegro, La 12 es una barra diferente y está lejos de comportarse como una hinchada típica radical, que hace estragos en los estadios o algo parecido.

El español fue claro y afirmó que la agrupación de animación no ha causado ningún tipo de problema a la directiva del Equipo de su Gente.

«La 12 es un grupo de animación, que no han causado ningún problema, es más que nos apoya siempre y nos sentimos muy respaldados por ellos.

No solo apoyan aquí, tengo entendido que hacen otras acciones de bien social y no es un comportamiento de la barra típica, que conocemos como bien radical. Si no que lo veo como algo positivo».

El gerente erizo señaló que la institución centenaria enviará una carta a la Comisión de Arbitraje para que no le designen más a William Matuz en el Morera Soto.

El referí estuvo envuelto en la polémica en el duelo de La Liga vs Guadalupe, que vio como el León demostró su poderío con una remontada de 3-2.

Declaraciones dadas a yashinquesada.com