López tiene un acuerdo verbal con los canadienses

Redacción – En Liga Deportiva Alajuelense esperan concretar en los próximos días la salida de Anthony López al extranjero, gracias al interés de un equipo de Canadá.

López ya tienen un acuerdo verbal para enfundarse con colores del Atlético Ottawa, que forma parte de la naciente Canadian Premier League.

La escuadra tiene su sede en la capital de la nación norteamericana y es parte de la recién fundada liga local, que se disputa con ocho equipos participantes.

Anthony jugará en una institución que cuenta con el respaldo del Atlético de Madrid y lo único que falta es que el León y los norteamericanos arreglen todo el papeleo.

Las negociaciones entre La Liga y Ottawa van por buen camino. El gerente deportivo de La Liga, Agustín Lleída, conversó con amprensa.com y reveló lo siguiente sobre López.

«Había un acuerdo verbal, no ha habido nada más. Está encaminado pero no se ha dado el último paso, no sé si se vaya acabar haciendo o no. Pero, en los próximos días podría cerrarse.

Nosotros estamos a la espera, Anthony también tiene el acuerdo con el club, pero no se ha acabado de concretar nada a nivel contractual y a nivel de papeles, sí está el acuerdo verbal pero nada a nivel de papeles».

La temporada inicia en marzo y termina en octubre, por lo que el futbolista ha dejado de ver minutos con Andrés Carevic, con el fin de cuidarlo para que se marche al exterior.

Este conjunto canadiense forma parte de la familia del Atlético de Madrid, que también es propietario del Atlético San Luis de la primera división de México.