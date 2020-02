Vargas hizo reclamo al mandatario

Redacción- Albino Vargas, líder de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), le envió un mensaje al presidente de la República, Carlos Alvarado, a quien le dijo que «usted mete más cizaña en una sociedad fragmentada».

Lo dicho por Vargas surge de un reclamo que le hace al mandatario, por darle «persecución» a un hombre que fue detenido durante las protestas en contra del «plan fiscal» en Limón por sabotaje.

Se trata de Carlos Andrés Pérez Sánchez, quien era trabajador de Recope y provocó daños a uno de los planteles durante un movimiento de protesta en la provincia limonense.

«A Carlos Alvarado Quesada, usted sabe que el país va por el despeñadero, la crisis fiscal que usted generó, Carlos Ricardo generó, Pedro Muñoz, Yorle y León y otros, exige una reconciliación nacional.

No se vale ensañarse con Carlos Andrés, no son momentos de odio, apártese del periodismo de odio y no se ensañen con Andrés. Lo que usted quiere hace no se vale, mete más cizaña en esta sociedad tan fragmentada», dijo Vargas.

Pérez fue liberado luego de que el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José ordenó su liberación tras declarar con lugar varios recursos interpuestos por el defensor del imputado y el Ministerio Público.