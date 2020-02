El supuesto rechazo de los permisos es totalmente falso

Redacción – El alcalde de Heredia, José Manuel Ulate, desmiente haber negado permisos de construcción del Estadio Eladio Rosabal Cordero.

Un diario nacional dio a conocer el rumor, que la Municipalidad de Heredia había rechazado los permisos solicitados por el Team para la nueva casa de Don Eladio.

Además, se había dado a conocer que las obras iniciarían hasta nuevo aviso por faltas de planeamiento. Ante ello, el alcalde de Heredia desmintió la información.

El jerarca municipal asegura que lo todo va por buen camino y lo que están haciendo es un reacomodo con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos.

José Manuel Ulate habló con AMPrensa.com y reveló que Herediano ha cumplido con todos los trámites correspondientes.

«Todo está bien, Diario Extra puso algo que nada que ver. Osea hay un trámite que están haciendo ellos, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos, debe hacer un movimiento de escombros, tiene que hacer una lámina nueva y entregarla.

Yo no sé porque sale que negaron los permisos, estamos en un proceso de re acomodo con el colegio de ingenieros. Todo está en orden.

Yo me he reunido con el ingeniero de Herediano, Jafet Soto y están cumpliendo con todos los trámites. Formalmente, no existe un rechazo del permiso».

Herediano emitirá un comunicado de prensa en las próximas horas, con el fin de darle a conocer a la afición nacional que todo va por buen camino.

Ulate afirma que al Herediano le dará la mano y el codo si es necesario, que es fiel seguidor al club florense. Inclusive, señala que todo ha sido coordinado por las partes.