López es punto alto del cuadro erizo

Redacción – El volante hondureño de La Liga, Álex López, le responde a todos los aficionados que lo catalogan como un jugador pecho frío en Alajuelense.

López le concedió una entrevista al La Nación y dejó saber su postura de las críticas de los aficionados manudos y de otros clubes por su desempeño en la cancha.

Desde hace varios meses, muchos fanáticos dicen que López es un jugador pecho frío, ya que según ellos el hondureño nunca aparece en los partidos importantes.

Esos cuestionamientos han llegado al volante de 27 años, que se toma con calma esas aseveraciones, aunque eso sí, deja claro que cuando está en la cancha lo da todo.

Inclusive, las críticas no le molestan porque su misión es demostrar dentro del terreno de juego, donde siempre busca dar una asistencia o un gol para ayudar al León.

Álex López no se guardó nada y aprovechó para liberar gran parte de las cosas, que se hablan de él en las redes sociales manudas y demás medios nacionales.

«De molestarme no me molesta, pero sí hay sentimientos que uno no los puede esconder y la verdad que sí he leído varias veces ese tipo de comentarios y sinceramente tampoco los tomo de una manera crítica.

Porque eso no es criticar el fútbol que yo puedo hacer dentro de la cancha. Pero tampoco lo tomo tan bien, porque jamás soy un pecho frío.

Cuando estoy dentro de la cancha trato de dar lo mejor, para mí si en un partido no doy una asistencia o no doy un pase gol o no hago lo que me pongo como meta hacer en cada partido, me siento que no cumplí dentro de la cancha.

Tal vez pueden decir eso porque yo no soy mucho de hablar, yo no soy mucho de hablar con la prensa, pero es por lo mismo, porque cuando uno sale de un partido de ganar, uno las emociones las tiene a tope.

Cuando uno sale de perder las emociones de uno siempre son el ver los errores, el ver qué se hizo mal, que a veces uno no hace las cosas bien», señaló a La Nación.

El hondureño reveló que el pasado mes de diciembre fue uno los más tristes de su vida, debido que perdió la final ante Herediano y además, su abuela falleció.

En la final ante los florenses, el volante lloró desconsoladamente. Ese episodio fortaleció al catracho, que no irá del León hasta ser campeón.