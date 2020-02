Bolaños se robó los aplausos de los morados

Redacción – El volante morado, Christian Bolaños, demostró su clase y calidad al alcanzar su primer triplete como profesional a los 35 años.

Bolaños nunca olvidará el partido del Saprissa contra La U de ese pasado sábado 22 de febrero, ya que logró por primera ocasión en su carrera marcar tres goles en un juego.

Los tantos del futbolista guiaron a la victoria al Monstruo con cifras de 3-1 ante los académicos, que no salieron nada felices con el trabajo arbitral.

Para conseguir dicha gesta épica, el volante tuvo que esperar 470 partidos como profesional para festejar en tres ocasiones en un mismo compromiso.

El jugador que brilló en el fútbol internacional y en La Sele, pero no logró un hito muy especial, ya que por primera vez logró llevarse el balón del juego para su casa.

Christian no ocultó su felicidad y expresó su notable con actuación con alegría, tras haber tenido una noche de ensueño en San Juan de Tibás.

«¿A quién no le gusta hacer tres goles en un partido? Pero más allá de las anotaciones me gusta que el equipo gane los tres puntos y cuide el primer lugar.

Son bendiciones, he venido trabajando fuerte a igual que mis compañeros y es un objetivo que no tenía presente, pero me están llegando las anotaciones, voy a pelear para ayudar al equipo», señaló a TD7.

Bola llegó a ocho anotaciones en el certamen y actualmente está empatado en la cima del campeonato con Keylor Soto de Pérez Zeledón.

Los morados cambiarán rápidamente el chip del Clausura 2020 y ahora se enfocan en el juego de vuelta de Concachampions ante Montreal Impact.