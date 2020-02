Con 35 años de edad, el referente morado comparte el goleo del torneo con ocho tantos

Redacción- Tras conseguir el primer triplete de su carrera, el volante ofensivo del Deportivo Saprissa Christian Bolaños parece no pensar en el retiro todavía.

Su veteranía y experiencia han pasado desapercibidas por parte de la afición, pero otros no lo dejan de lado y le recuerdan la posibilidad del retiro.

Aspecto que no le agrada en lo absoluto al tres veces mundialista con La Sele, puesto que afirma que esa decisión la tomará él solo sin importar la presión de otros.

«Lo del retiro es una constante, aveces es hasta terquedad, no sé por qué la gente siempre quiere punzar con eso, es algo que me choca, me voy a retirar cuando yo quiera, no cuando me estén diciendo», afirmó el número 2 del Saprissa.

Bolaños atraviesa un gran momento en el torneo de Clausura 2020, puesto que se ha convertido en el goleador del equipo con ocho tantos.

Además de ser uno de los capitanes de la institución tibaseña, la cual marcha como líder en solitaria tras las primeras 11 fechas.

No obstante, el oriundo de Hatillo mantiene los pies sobre la tierra y afirma ser un jugador que trabaja en favor del grupo.

«Yo soy un jugador pro-grupo, siempre intento colaborar, algunas veces uno lo intenta pero no llegan las anotaciones pero siempre aporto, lo tengo muy presente, el fútbol no tiene memoria, por más que no tenga que demostrarle nada a nadie, sé que estoy frente a una institución, una afición muy exigente y este año están llegando las anotaciones que son de muchísima confianza para cualquier jugador y obviamente que el equipo esta trabajando muy bien, más allá de que yo esté anotando, veo que el equipo viene muy solido, viene teniendo partidos muy buenos y ojalá podamos seguir por esa línea», sentenció el experimentado futbolista.

Saprissa viajará a territorio canadiense la tarde de este lunes para hacerle frente al juego de vuelta por los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Encuentro en el que el goleador de los morados buscará exterder su buen momento y ayudarle a su equipo a lograr el pase hacia los cuartos de final.