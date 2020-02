El argentino se vio molesto en la conferencia

Redacción – El técnico de La Liga, Andrés Carevic, alza la voz por fallos arbitrales que se han vuelto constantes a lo largo del Clausura 2020.

El sudamericano explotó contra el silbateros y pide que se profesionalicen, con el fin de que mejoren su labor dentro de los terrenos de juego de la primera división.

Para el estratega erizo, los árbitros no pueden vivir de otro trabajo, por lo que les recomienda profesionalizarse con todas las garantías de ley.

La molestia del entrenador del cuadro erizo, se da tras un fallo de William Matuz, que dio por válido un gol de Guadalupe, donde él participó en la jugada.

Guadalupe se fue al ataque y en un pase que fue desviado previamente por el central, terminó en gol de Arturo Campos.

Ese error generó gran descontento en el banquillo erizo, pero especialmente en Andrés Carevic, que en conferencia de prensa explotó con todo.

«Un detalle como el de hoy me hizo cambiar, como no lo puedo mencionar, donde le pega la pelota al árbitro y tiene que parar el partido, fuera de lugar, como no voy a estar molesto.

Nos llevó a casi empatar o perder el partido. Entonces eso me molestó. Por eso lo que puedo opinar y como puedo apoyar el arbitraje es que el árbitro acá debe profesionalizarse.

Tiene que tener un sueldo y vivir del arbitraje, no como lo está haciendo, yo apoyo esa parte y apoyo de que sean profesionales, que tengan un sueldo, que estén viendo vídeos y que puedan evolucionar.

Pero para eso lo tienen que profesionalizar, no pueden vivir de otro trabajo, debe tener un sueldo fijo y en cada partido tendrán su cuota de dinero si lo hacen bien».

Carevic salió complacido con la garra y coraje demostrado por sus muchachos, que vinieron desde atrás para vencer 3-2 a Guadalupe con un gol en el último suspiro.

Los goles erizos fueron obra Marco Ureña, Jonathan Moya y Ariel Lassiter, que con sus grandes definiciones le dieron un triunfo al León, que demostró jerarquía y carácter