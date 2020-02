Redacción- La Municipalidad de San José en conjunto con R&T Productions, unen esfuerzos para motivar, incentivar y ofrecer un espacio de nuevas experiencias gastrónomicas e intercambio cultural, gracias a la nueva edición del Food Fest Verano 2020, el cual se llevará a cabo el próximo sábado 22 y domingo 23 de febrero.

Por tercer año consecutivo, el Parque Nacional se llenará de una gran variedad gastronómica, arte, cultura y música en vivo con artistas nacionales; combinación que buscará brindar una experiencia única y darle vida a uno de los lugares más emblemáticos de la capital.

La entrada al evento es gratuita. El sábado 22 de febrero las arrancará a las 11:00 a.m. y se extenderá hasta las 10:00 p.m.

Para el domingo, el festival iniciará a la misma hora y terminará a las 9:00 p.m. La intención es que en cualquier lapso de ese fin de semana las familias completas puedan llegar y disfrutar de un evento diferente en San José.

“El Food Fest Verano 2020 se posicionó en el gusto de los josefinos y visitantes de otras provincias.

Los asistentes tendrán un ambiente familiar complementado con stands adicionales de artesanías, zona para mascotas, parqueo de bicicletas y áreas de picnic”, explicó Robert Elkhoury, productor del evento en cooperación con la Municipalidad de San José.

21 food trucks con una oferta gastronómica inigualable, entre ellos: Mr Shawarma, Il Volpino, Papata, The Kitchen, Bombona, Meraki, Chilangos, Daffud, 1820, Sushi to Go, Milos, Chuzza, Agüizotes, Retro Wings, Walking Bowls, La Parrilla Argentina, Mister Cheese, Pipos Dogs, Sabor Quincho, Doña Dona y El Camión.

En la actividad no solo se contará con una amplia gama de comidas, sino también con la presencia de artistas reconocidos a nivel nacional: In Betwin, Johnny Man, D´TOUR, Cayeto, Majo León y Farrales.

Pero la oferta de este esperado festival no termina ahí. Los asistentes también podrán adquirir bebidas y cervezas artesanales, coktelería y hasta la degustación de chiles y aderezos. Asimismo, se contará con la participación de experimentados expositores en BONSAI, quienes además venderán sus especies.

¿Y para los más pequeñitos de la casa? El evento es 100% familiar, así que en el Food Fest Verano 2020, también habrá actividades para los niños y niñas.

Canopy, pared escaladora, trampolín, inflables y pintacaritas son parte de la experiencia que se generará para ellos. Las mascotas también serán bienvenidas.

“Si usted ve la oferta de actividades, se percata que realmente es un evento para toda la familia. Esperamos que muchas familias nos visiten y vean en este Food Fest una oportunidad única para disfrutar juntos de la capital como pocas veces lo podemos hacer” agregó Elkhoury.

Una nueva edición de este gustado festival nos espera. Aparte la cita en la agenda de una vez y disfrute de este tipo de actividades que le ofrece la Municipalidad de San José en esta época de verano.