Conversó con La Extra

Redacción- Marvin Brenes, sentenciado a 50 años de cárcel por matar a su esposa, Andrea Fernández de tan solo 20 años de edad, asegura ser inocente y habla de «inventos» en su contra.

Esto fue lo que dijo Brenes a La Extra en una entrevista que el medio publicó este jueves 20 de febrero.

El sentenciado sostiene que Fernández era «controladora y celosa» y asegura que no tuvo nada que ver con su muerte.

«La primera agresión se dio porque no le di la contraseña del celular, no quería bajarse del carro, se enojó y me pegó una cachetada, me sentí mal y le dije que se bajara, duramos una semana sin hablar y la bloqueé de las redes sociales.

A las 10 p.m. me sonó el teléfono y era mi hermana, cuando contesté era Andrea para decirme que la disculpara. Yo la amaba con todo mi corazón, era hermosa, me encantaba, creía que los celos eran normales. Luego antes de cumplir un año de novios quedó embarazada», expresó Brenes a La Extra.

Habló, además, sobre uno de los «pleitos» que tuvo con la hoy fallecida en el que aseguró que nunca hubo prueba de que él la lastimara.

«El golpe me mareó, empezó a bajar sangre, llamé al 9-1-1, bajaron los suegros y me ven lleno de sangre. Andrea se agarra la muñeca y el papá me dice que era un irresponsable.

Cuando me voy llaman a Fuerza Pública y dijeron que la agarré del pelo, que la tiré al suelo, que la arrastré, que le arranqué las extensiones, que le pegué y en el hospital dice que presentaba únicamente enrojecimiento en las muñecas, no tiene marcas en el cuello», expresó.

Brenes señala que siempre fue sincero al declarar lo sucedido entre él y Fernández. Asegura que «mucha gente está presa siendo inocente, algunos periodistas se abrazaban con la familia de Andrea, sacan lo que les interesaba, nunca salió publicada la agresión que yo vivía».

Tras un largo juicio, por unanimidad, se responsabilizó el pasado 27 de enero a Brenes como autor del femicidio de esta joven estudiante de periodismo, quien dejó a una niña huérfana.

A Brenes se le condenó por tres delitos: femicidio, tentativa de femicidio y maltrato. Además, se le impuso el pago de ¢350 millones a la familia de Andrea.