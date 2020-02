La Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica actualizó datos del indicador al 2018

Redacción- La Universidad de Costa Rica, a través de la Escuela de Economía presenta la actualización del Índice de Competitividad Cantonal al año 2018.

En su nuevo sitio web (http://icc.fce.ucr.ac.cr), es posible interactuar con los datos sobre la posición relativa de los cantones en el índice global, en los pilares y en sus otros componentes.

El sitio utiliza un mapa interactivo que permite realizar comparaciones entre cantones y evolución de los mismos en el tiempo.

Cuenta con la herramienta conocida como Gapminder, con la cual es posible interactuar con los datos del ICC en cinco dimensiones.

La actualización del Índice de Competitividad Cantonal al año 2018 muestra los siguientes resultados para los los cantones que ocupan las 10 primeras posiciones en el índice global:

POSICIÓN RELATIVA DEL CANTÓN EN EL 2018 CANTÓN ICC ECONÓMICO GOBIERNO INFRAESTRUCT EMPRESARIAL LABORAL INNOVACIÓN CALIDAD VIDA Belén 1 1 4 5 2 16 5 13 San José 2 2 2 3 1 2 42 53 Escazú 3 4 1 13 3 26 1 43 Montes de Oca 4 14 52 2 8 13 2 15 Flores 5 3 46 8 15 31 6 21 Curridabat 6 10 31 4 4 37 4 42 Santo Domingo 7 8 42 12 9 11 10 23 Heredia 8 9 40 10 10 4 22 32 Alajuela 9 6 26 22 7 1 20 78 Santa Ana 10 5 18 14 6 36 12 50

Este grupo de cantones se ha mantenido relativamente estable desde el primer cálculo del índice realizado en el 2006.

Ejemplo de lo anterior son Belén, San José, Escazú, Montes de Oca, Curridabat y Santa Ana los cuales siempre han ostentado una de las primeras diez posiciones.

Alajuela y Heredia han sido parte del grupo desde el 2014, mientras que Santo Domingo desde el 2016 y Flores lo ha sido intermitente en ese periodo de tiempo.

Desde la última actualización del 2016, Cartago fue el único cantón en dejar el grupo de los 10 primeros lugares y en su lugar Flores entró a la lista.

De los resultados anteriores destaca la no correspondencia entre la posición relativa en el ICC y la posición del cantón en el pilar Gobierno, excepto para Escazú, San José y Belén.

Pero es particularmente evidente para los cantones de Montes de Oca, Flores, Santo Domingo y Heredia.

El pilar gobierno mide el resultado de la interacción y desempeño de los gobiernos locales con los habitantes y empresas del respectivo cantón.

En los cuatro lugares mencionados anteriormente, la posición del cantón en este pilar se ve afectada por tener en términos relativos, más días para conceder una patente, menor gasto no administrativo municipal per cápita y menores ingresos municipales per cápita.

Destaca que la participación en las elecciones municipales ha sido relativamente baja en todos estos 10 cantones, pero especialmente lo ha sido en San José, Montes de Oca, Alajuela y Heredia.

A pesar del buen desempeño de Alajuela, San José, Santa Ana, Escazú y Curridabat, tanto en el índice en general como en el pilar económico y el empresarial, los resultados en el pilar de calidad de vida son relativamente bajos.

Alajuela que es el segundo cantón más importante en el número de población económicamente activa, ha mantenido una posición relativamente baja en todas las variables que miden la calidad de vida de sus habitantes.

San José ha mejorado en la cantidad de habitantes por EBAIS, pero en robos, asaltos, tasa de mortalidad por homicidios y por infecciones sigue manteniendo posiciones relativamente bajas, aunque en esta última ha mejorado.

Escazú mejoró significativamente en habitantes por EBAIS a partir del 2010, pero su posición relativa desmejoró en la tasa de mortalidad por infecciones.

Curridabat ha mantenido una posición media en calidad de vida en el período de medición del ICC.

En el 2018 mejoró su posición relativa en el esfuerzo municipal por mitigación ambiental y en la tasa de mortalidad por infecciones. Sin embargo, su posición relativa, en robos, asaltos y homicidios sigue siendo baja.

La actualización del Índice de Competitividad Cantonal también muestra los siguientes resultados para los cantones que ocupan las últimas posiciones en el índice general:

POSICIÓN RELATIVA DEL CANTÓN EN EL 2018 CANTÓN ICC ECONÓMICO GOBIERNO INFRAESTRUCt EMPRESARIAL LABORAL INNOVACIÓN CALIDAD VIDA Guácimo 72 32 78 68 14 56 60 75 Golfito 73 54 74 59 73 49 74 29 Corredores 74 52 72 55 64 61 72 45 Los Chiles 75 69 27 80 52 74 75 30 Talamanca 76 65 37 78 54 73 80 25 Matina 77 53 33 75 45 79 65 76 Buenos Aires 78 81 53 77 58 78 79 31 Sarapiquí 79 75 70 81 43 77 56 63 Upala 80 78 64 71 78 80 73 64 Guatuso 81 80 35 69 75 81 81 66 En general se observa que los cantones que ocupan las últimas posiciones del índice general son consistentes con las posiciones relativas que alcanzan en los distintos pilares. Sin embargo, existen ciertas excepciones, tales como el cantón de Guácimo en los pilares empresarial y económico. Así como los cantones de Los Chiles, Matina, Guatuso y Talamanca en el pilar gobierno, y también los cantones de Talamanca, Golfito, Los Chiles y Buenos Aires en calidad de vida, los cuales ostentan posiciones relativamente altas en los pilares mencionados. Con respecto al cálculo del índice general del 2016, solamente salieron de este grupo Turrubares y Coto Brus, en su lugar entraron los cantones de Guácimo y Matina. Ingrese aquí para conocer los índices