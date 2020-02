«La cancelación por motivos no mencionados anteriormente y de los que no se puede responsabilizar a la organización no será reembolsable», menciona el comunicado.

La decisión llega días después de que el Gobierno de la capital nipona pidiera a los corredores chinos que no participaran en la carrera como medida para contener la propagación del virus. Otro aspecto importante es que esta maratón sirve como evento clasificatorio de cara a la justas olímpicas que se realizarán en esa misma ciudad a partir de julio próximo.