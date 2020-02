Hay más de 9 mil 800 casos de contagiados

Redacción – Unas 1134 personas de nacionalidad china ingresaron al país desde el 1 de enero de 2020, según indicó la Dirección de Migración y Extranjería; sin embargo, estos no son evaluados por las autoridades para descartar posibles casos de coronavirus.

Si bien es cierto que no todos los asiáticos tienen coronavirus y que no se debe promover la discriminación hacia esta población, desde el Ministerio de Salud confirmaron que no se realiza una evaluación previa a las personas propensas a tener algún tipo de virus.

En este caso, los visitantes procedentes de China -no necesariamente chinos- son los más vulnerables a padecer el coronavirus, por su feroz desarrollo en ese país.

Desde Salud destacaron que trabajan en estrecha coordinación con distintas dependencias ante el nuevo coronavirus, entre ellas Migración y las administraciones aeroportuarias, para quienes se han desarrollado protocolos de actuación.

Esto significa que están preparados ante posibles casos, pero de momento no se realizan valoraciones.

Además, el ministro de Salud, Daniel Salas, indicó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no sugirió restringir la entrada a los diferentes países de viajeros que hayan estado en China recientemente; sin embargo, Estados Unidos y Guatemala ya han tomado medidas como prohibir el ingreso de personas que hayan visitado China en los últimos 15 días.

Cabe destacar que Salud, antes de que la OMS emitiera la emergencia internacional por coronavirus, ya había activado sus protocolos para atender posibles casos y prevenirlos en Costa Rica.

Por ejemplo, han lanzado una campaña para prevenir personas infectadas con medidas como el lavado de manos, acudir a un médico si presenta síntomas, estornudar y toser con el antebrazo, entre otros.

De momento se maneja la versión de más de 200 personas fallecidas y más de 9 mil 800 enfermos por coronavirus.

En Costa Rica no se han presentado casos confirmados ni sospechosos.