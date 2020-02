El futbolista de 19 años tiene contrato hasta 2022 con La Liga

Redacción – Jurguens Montenegro realiza un gran trabajo en Jicaral, que le ha valido para que muchos manudos lo detengan en la calle para preguntarle por su regreso a Liga Deportiva Alajuelense.

Su buen desempeño en el Huracán de la Península no ha pasado por alto en el liguismo, que tiene muy presente a la joya en ataque de la institución.

Montenegro está a préstamo en el Jicaral por este Clausura 2020. El jugador suma dos torneos fuera del Léon, ya que en el Apertura 2019 estuvo en Cartaginés.

El joven delantero es pieza clave en el engranaje de Erick Rodríguez en el cuadro peninsular, gracias a su talento y calidad dentro de la cancha.

Aunque ha cumplido con grandes presentaciones en el torneo, el ariete salió expulsado ante La Liga tras una fuerte entrada a Adolfo Machado.

Lea también: Árbitros tomarían acciones legales ante actos de violencia sufridos recientement

A pesar de haber visto la cartulina roja ante el cuadro dueño de su ficha, la afición rojinegra aplaudió y ovasionó a Montenegro cuando se dirigía rumbo al camerino.

El futbolista de 19 años conversó con AMPrensa.com y reveló que muchos liguistas le preguntan que cuando será su regreso a la institución centenaria.

«Agradecido con la afición tanto de La Liga como Jicaral, que siempre me apoyan, eso me ayuda afrontar las cosas de las mejor manera.

Incluso, muchos manudos me ven en la calle y me preguntan que cuando vuelvo a la institución, eso me motiva a seguir dándolo todo para volver pronto a La Liga.

Gracias a mi familia y la gente que han estado apoyándome, estoy cumpliendo un sueño, vamos poco a poco, espero regresar pronto a Alajuelense».

El artillero pese a estar cedido ha cumplido de gran forma como refuerzo primero de Cartaginés y ahora en Jicaral, donde está cumpliendo con creces.

En el presente Clausura 2020, el oriundo de Fraicaciano de Puntarenas contabiliza 645 minutos en 10 partidos. Además, suma dos anotaciones.