33 mil años de domesticación de los perros habría permitido esta evolución

Redacción- La irresistible y tierna mirada de los perros estaría relacionada con la evolución, así lo revela un reciente estudio científico.

El estudio fue realizado por la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

Este determinó que la respuesta positiva de los seres humanos habría ocasionado esta evolución en los caninos.

Los músculos faciales involucrados en la creación de estas expresiones solo se pueden encontrar en perros y no en lobos. Por lo que, los desarrollaron esta capacidad específicamente para poder comunicarse con los humanos.

“Cuando los perros hacen una mirada irresistible, parece provocar un fuerte deseo en los humanos de cuidarlos. Por lo que, este movimiento de cejas les daría a los perros una ventaja de selección sobre otros y reforzará el rasgo de ‘ojos de cachorro’ para las generaciones futuras”, comentó la psicóloga Juliane Kaminski de la Universidad de Portsmouth.

Para esta investigación se estudió el comportamiento del perro en comparación con los lobos y realizaron un análisis comparativo de la anatomía facial de ambas especies.

Se cree que los perros y los lobos evolucionaron a partir de un antepasado común, por lo que estas comparaciones pueden potencialmente revelar la manera en que 33,000 años de domesticación han generado cambios en el llamado «mejor amigo del hombre».

Tras permanecer más de dos minutos junto a un humano, los canes levantaron sus cejas con más frecuencia, mientras que los lobos no lo hicieron.

