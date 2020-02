Redacción- Un hombre de 21 años y de apellido Cubillo Hidalgo sería el autor intelectual de asesinar a Karolay Serrano.

Este primero, mantenía una relación sentimental con la víctima y al mismo tiempo mantenía una rel a ción con otr a per s on a.

Por r a zone s que s e inve s tig a n l a s itu a ción s e le s a lió de l a s m a no s y p a r a que s u p a r e j a no s e enter a r á de l a infidelid a d, s upue s t a mente por medio de una mujer menor de ed a d cont a ctó a dos hombres de 19 y 17 a ño s p a r a a c a b a r con l a vid a de S err a no.

El 12 de agosto del 2019, a las 10:45 p.m., Cubillo de 21 a ño s de ed a d, recogió en s u vehículo a Serr a no en el s ector de L a Milp a en Gu a r a r í de Heredi a y en a p a r ienci a l a llevó h a s t a un mir a dor en l a s cerc a ní a s del Volcán B a r v a.

Un a vez a hí s upue s t a mente un hombre de 19 a ño s y un menor de 17 a ño s de ed a d, h a brí a n a c a b a do con l a vid a de e s t a femenin a , p a r a luego de s a p a r ecer el cuerpo en l a zon a mont a ño s a a led a ñ a a l volcán.

Cuando se encontraban en el sitio, se presume que los sospechosos la habrían asesinado. El caso se mantiene en investigación.

Detenidos

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia, detuvieron a tres hombres mayores de edad de 21, 19 y 18 años (este joven al momento en que se dieron era menor de edad), así como de una menor de 16 años y otro menor de 17 años de edad.

Esto mediante el allanamiento a cinco casas de habitación en diferentes sectores de la provincia de Heredia. Estas personas figuran como sospechosas de la desaparición y presunta muerte de una mujer de 26 años de edad, de apellido Serrano.

Restos humanos

Para el día martes 11 del presente mes, los investigadores judiciales recibieron información de que un baqueano había encontrado en otro sector de la zona montañosa aledaña al volcán Barva indicios que hacían pensar que por ahí estaba el cuerpo de la mujer desaparecida.

Por ello, ingresaron y al realizar una exhaustiva inspección encontraron otros indicios y restos óseos los cuales fueron enviados a los laboratorios del Complejo de Ciencias Forenses del OIJ, donde se les están realizando los análisis para determinar si son humanos y de ser así extraerles el ADN y realizar la comparación con el ADN tomado a los familiares de Serrano y determinar si corresponden a los restos de esta femenina.