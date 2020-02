Niñera en apariencia mezclaba dos medicamentos para adormeser a la menor

Redacción- La Fiscalía inició una investigación en contra de una niñera venezolana de apellidos Moreno Guevara, sospechosa de intentar envenenar a una niña de cinco años.

La denuncia fue interpuesta en los Tribunales penales de San Joaquín de Flores, Heredia bajo el expediente 20-000057-0382-PE.

De acuerdo con la versión de la madre de apellidos Álvarez Vallenilla, ella junto a su madre trajeron a la imputada desde Venezuela para que les ayudara como niñera de su hija que padece del Trastorno del Espectro Autista.

Pero el infierno comenzó desde hace tres meses, momento en que la sospechosa llegó al país y empezó su trabajo con la menor.

De acuerdo con el expediente, todo sucedió cuando la niña sufría de problemas para dormir y su madre se la encontraba despierta cuando llegaba del trabajo entre las 11:30 pm y 1:30 am.

Por ello, recurrieron a un experto y le recomendó darle de 3 a 5 gotas del producto una hora antes de acostarla, solo por tres días y de manera discontinua.

En determinado momento, la madre llegó del trabajo y encontró a su hija dormida muy profundamente.

Esta situación le preocupó y le consultó a la niñera que cuántas gotas le había dado a la menor y le respondió que 8 gotas, pero la madre la increpó. Ante la duda, la niñera le confesó que le dio un gotero completo que eran aproximadamente 37 gotas.

Lo anterior molestó a Álvarez Vallenilla y decidió despedir a la niñera. Luego salió a la luz que la empleada domestica de la casa señaló que la imputada le mezcló el medicamento con un antidepresivo a la niña y la mantenía sedada todo el tiempo.

Además de que no le tenía paciencia, la trataba de babosa, estúpida, señalaba que le quería dar golpes, le daba comida cruda y como no se la ingería, no le daba ningún otro tipo de aliemento más. También relató que se quedaba callada por que es indocumentada y le daba miedo que la imputada la denunciara ante migración.

La madre relata que la niña por su padecimiento no habla y se le complica comunicarse. Esta situación hizo que le fuese difícil darse cuenta de lo que hacía la niñera con su hija.

La imputada al irse de la casa, se llevó consigo joyería muy fina valorada en más de 3 millones de colones.

La fiscalía tomó el caso como una tentativa de homicidio y realizará las debidas investigaciones para llevar a esta niñera a juicio.