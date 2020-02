View this post on Instagram

Decidí hacer este post porque he recibido varios mensajes de mamas preguntándome que como hago para alimentar a Aura cuando salimos? Que si le llevo chupon? Que con que nos tapamos? Etc Mi respuesta es: Cuando mi hija tiene hambre yo me saco la tetis, ella se pega y come. Punto ❤️ Al principio usaba un cobertor divino pero por Dios que calorrrr la pobre bebe sudaba y yo también 🤦🏻‍♀️ Si estoy en un lugar que tenga sala de lactancia nos metemos ahí felices y agradecidas 🙌🏼 Pero si no… Toca de la manera más prudente posible hacer todo este proceso con la total naturalidad del caso… Porque eso es lo que es! Si a alguien le puede dar algún tipo de morbo el pecho de una mujer amamantando lastima por ellos! Yo no voy a privar a Aura ni a mi de algo que es nuestro derecho 🤱🏻 Y esa es la invitación de este mensaje… Mamitas a defender el derecho de amamantar a nuestros bebés y a los demas a que por favor no se sientan ofendidos ni miren raro a una mujer que esta dando vida⭐ #BabyAura #breastfeeding #love