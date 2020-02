Redacción – Un leopardo conocido como «pantera rosa» fue captada por unas cámaras mientras paseaba por lo alto de las montañas del Parque Nacional de Sailiugemski, en Siberia.

Actualmente hay 17 de estos registrados en el parque, pero este leopardo solo se había avistado en dos ocasiones: en el 2017 junto a su madre y luego un año después.

Estos animales viven en lo alto de las montañas y son extremadamente cautelosos

«Encontrarse con un leopardo de las nieves era como encontrarse con un dragón. Estaba tumbado como si quisiera ser fotografiado», explicó la ornitóloga Elena Schneider sobre su experiencia del 2018.

