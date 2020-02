Redacción- Nicolás Fernández juega en el Club General Belgrano, en la Liga Cultural de La Pampa y es el único futbolista argentino en declararse gay.

«Soy feliz. Gracias a quienes lo entienden. Y perdón a quién no. Un género no determina nada y mucho menos habla de quién soy como persona.

Estoy enamorado y sí, de alguien de mi mismo sexo», publicó Nicolás Fernández en su Facebook el 28 de junio.

LEA TAMBIÉN: (Foto) Así lucía la presentadora Cristiana Nassar a sus 15 años

El futbolista ha manifestado que las personas se burlan de él cuando se encuentra en la cancha y le manifiestan palabras desagradables.

«Me gritan ‘puto’ en la cancha y yo me doy vuelta y me río.

El año pasado atajé con un conjunto de ropa rosa en Atlético Santa Rosa. Me dijeron tantas cosas para hacerme calentar y sacar del partido, que yo me agachaba, le hacía cualquier gesto, me reía. Les gané. No lograron hacerme enojar», agregó el arquero.

Se debe mencionar que el futbolista reveló que era homosexual en el camerino frente al resto de sus compañeros.

Para su familia no era noticia debido a que hablaron hace siete años atrás, pero en el equipo de fútbol era apenas un rumor. También lo anunció a través de redes sociales, agitando el ambiente entre los medios argentinos.