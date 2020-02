Bolaños está en nivel muy alto a sus 35 años

Redacción – El entrenador de la selección nacional, Rónald González, convocaría a la Christian Bolaños a La Sele por su picardía y olfato goleador.

González no descarta llamar al jugador de 35 años del Deportivo Saprissa, que actualmente está viviendo un gran momento en el Clausura 2020.

Christian Bolaños podría ser convocado para las fechas FIFA del mes de marzo, cuando el combinado patrio se enfrente a los combinados de Grecia y Panamá.

El futbolista del Saprissa suma ocho goles en nueve partidos disputados. Esos grandes números han hecho que Rónald González tenga en planes al volante.

Rónald González elogia las grandes condiciones de Bolaños y en el programa 120 minutos de Monumental, aseguró que nunca lo va a condicionar o matar por su edad.

«Ahorita Christian Bolaños tiene un rendimiento que respalda perfectamente para este servidor o cualquier seleccionador, para poder ser llamado a la selección nacional.

Tiene otra velocidad, tiene otro movimiento, tiene gol, tiene otra picardía, entiende el juego también y tiene sus requerimientos ofensivos.

Creo que le falta mejorar en el requerimiento defensivo, en unirse al bloque defensivo más rápidamente, pero es un jugador que tiene condiciones y porque tenga 35 años, no lo vamos a condicionar o matar.

El fútbol es de rendimiento, el fútbol es de resultados. Yo no me le voy a esconder a nadie. La selección no es de Rónald es de Costa Rica, yo lo quiero hacer global e integral».

El seleccionador nacional alista maletas para viajar en los próximos días a Europa, donde visitará a legionarios como Felicio Brown, Celso Borges y Christian Gamboa.

Los juegos de la próxima fecha FIFA tienen como principal novedad, el regreso de la Tricolor al Estadio Fello Meza, el próximo martes 31 de marzo.

Declaraciones dadas al programa 120 minutos de Radio Monumental